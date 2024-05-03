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Заморозки і антициклон Sven: синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 13:44
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Заморозки і антициклон Sven: синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 4 травня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в суботу, 4 травня, в Україні визначатиметься антициклоном Sven. Також завтра можливі й заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Субота в Україні організує повсюди суху сонячну погоду. Хоча точніше, це антициклон Sven (карта, - ред) забезпечить і сонце, і ясне небо", - розповіла вона, зазначивши, що 4 травня опадів не передбачається.

Заморозки і антициклон Sven: синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Україну накриє антициклон Sven 4 травня (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, за даними синоптика, вітер буде північно-східний та східний, помірний, а у південній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

"4 травня на сході та північному сході, ймовірно, місцями і в центрі, окрім Вінницької області можливі заморозки", - зазначила Діденко.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у комфортних межах, +14...+19 градусів, у західних областях буде найтепліше завтра, +18...+22 градуси, на Закарпатті до +25 градусів.

"У Києві 4 травня сухо сонячно, свіженько, +14....+16 градусів", - додала Діденко.

Погода влітку 2024 в Україні

Літо в Європі 2024, як попереджають синоптики, буде спекотніше, ніж зазвичай, тому не виключена посуха.

При цьому, згідно з прогнозом кліматологів, травень не відійде від уже відомої "традиції" і продовжить "парад" аномально-теплого періоду, який спостерігається з минулого року і захопив уже останні 10 місяців.

Ймовірно, аномально тепла погода, зокрема для зими, пов'язана з явищами "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья".

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