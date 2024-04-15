Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

ОК "Захід" очолив новий командувач, Макрон пропонує світове перемир'я на час Олімпійських ігор у Парижі, а Ізраїль невдовзі визначиться з відповіддю на атаку Ірану.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Новий командувач ОК "Захід"

Командувачем військ оперативного командування (ОК) "Захід" призначили 54-річного бригадного генерала Володимира Шведюка. Раніше він служив у Силах територіальної оборони. Більше про нового командувача - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ДРГ в Сумській області

Ворожа ДРГ намагалася зайти в Україну з території Росії. Як повідомили в ДПСУ, диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження. Противник ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив.

Атака на Полтаву

У Полтаві вдень пролунав вибух під час повітряної тривоги. В ОВА підтвердили та повідомили про атаку росіян на місто, але подробиць поки не навели.

Інтерв'ю секретаря РНБО

Новий секретар РНБО Олександр Литвиненко дав інтерв'ю виданню The Economist. Під час якого застеріг від ідей деяких політиків щодо поступок Україною територій в обмін на "мир", оскільки це б означало б жорстоку зраду українців, які залишилися під насильницькою окупацією.

Також він назвав умови для перевороту проти Путіна та пояснив, що якщо Захід не припинить тягнути з допомогою українцям, то йому доведеться потім платити більше, причому власними життями.

Удар по Криму

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили про те, що наші захисники завдали ракетного удару по командному пункту росіян у Криму, де знаходилися високопоставлені офіцери РФ.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника секретаря РНБО. Замість нього, згідно з підписаним указом, цю посаду обійме Андрій Кононенко.

Новий заступник керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Миколу Точицького на посаду заступника керівника Офісу президента України.

Справа одеського екс-військкома Борисова

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування провадження проти незаконного збагачення колишнього одеського військкома Євгена Борисова.

Слідчі встановили факти придбання членами сім’ї Борисова дорогих автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон. А також факти купівлі елітної нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кордон

Польські фермери продовжують блокувати рух по трьох пунктам пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Сукупно на цих напрямках в черзі на території Польщі загалом перебуває понад 600 вантажівок.

Ціни

Упродовж березня середні ціни на продукти харчування в Україні впали. За даними Держстату, гречані крупи подешевшали до 27,4 грн, свинина подешевшала до 177,1 грн за кілограм. Найбільше впали в ціні яйця - на 16,3% до 41,5 гривні за десяток.

Курс

Долар дорожчає шостий день поспіль і знову поновив історичний максимум. Офіційний курс на 16 квітня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн).

Погода

Завтра, 16 квітня погода в Україні продовжить погіршуватися. Синоптики прогнозують дощі майже по всіх регіонах, місцями буде шквальний вітер.

Світ

Ізраїль скоро визначиться з відповіддю Ірану

За словами речника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Пітера Лернера, якого цитує ABC News, ізраїльський уряд вивчає "широкий спектр варіантів" щодо відповіді Ірану на нещодавню атаку. Рішення буде прийняте сьогодні, 14 квітня або ж найближчим часом.

Тим часом видання The Wall Street Journal з посиланням на американських і західних чиновників пише, що Ізраїль швидко відреагує на атаки Ірану вже в понеділок.

Норвегія обіцяє значну кількість F-16

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільної прес-конференції із главою МЗС Дмитром Кулебою заявив, що коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" F-16. Деякі літаки будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.

У Сенаті США заявили про "консенсус" щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден та представники Конгресу США "досягли консенсусу" щодо допомоги для України та Ізраїлю, заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. Він висловив сподівання, що цього тижня можна "щось зробити, щоб допомогти обом країнам".

Макрон пропонує "світове перемир'я"

Президент Франції Емануель Макрон пропонує встановити перемир'я в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор у Парижі, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю. Він зазначив, що має на увазі та війну між Ізраїлем і ХАМАС, війну РФ проти України та війну в Судані.

Допомога від Нідерландів

Кабінет міністрів Нідерландів оголосив про додаткові кошти для України. Зокрема, на військову та гуманітарну підтримку Києва в період 2024-2026 років буде виділено додатково 4,4 млрд євро.

Бійка в парламенті Грузії

У Грузії на засіданні юридичного комітету парламенту лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі напав на одного з лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Мамуку Мдінарадзе. Як повідомляють ЗМІ останній в той час виступав із законопроектом про "іноагентів". Після того депутати вийшли із залу і продовжили битися в коридорі.

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