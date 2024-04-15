Лідери партій у Конгресі досягли "консенсусу" щодо допомоги Україні та Ізраїлю, - сенатор

Між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідерами Конгресу під час недільної телефонної розмови був "консенсус" щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких дій, щоб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Американський сенатор на прес-конференції в Нью-Йорку висловив "сподівання", що цього тижня можна "щось зробити, щоб допомогти обом країнам".

Перед тим у неділю, 14 квітня, Байден поспілкувався з лідером більшості в Сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Хакіемом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом.

За словами Шумера, найкращий спосіб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю - це розглянути та прийняти Палатою представників схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом цим країнам. Йдеться про ухвалений Сенатом у лютому пакет на 95 мільярдів доларів, який Джонсон досі не виніс на голосування.

Питання допомоги Україні від США

Раніше повідомлялося, що в США закінчились гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення у питанні сталося у лютому, коли Сенат схвалив законопроект, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.

Нагадаємо, що для України в рамках цього законопроекту передбачено понад 60 млрд доларів.

Однак Палата представників досі не розглянула документ, підтриманий Сенатом. Спікер Палати Майк Джонсон відмовлявся ставити цей законопроект на голосування. Зокрема, через позицію Дональда Трампа, який має значний вплив на Республіканську партію.

Днями Трамп після зустрічі з Джонсоном заявив, що не проти американської допомоги Україні. Але, за його словами, вона не має бути "подарунком". Таким чином Трамп підтримав ідею допомоги Україні в кредит, з якою виступали в Республіканській партії.

Додамо, 14 квітня голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Палата представників США цього тижня розгляне питання фінансування допомоги Україні у війні з РФ. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів.