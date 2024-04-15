Литвиненко різко відреагував на ідеї поступок територій в обмін на "мир"

Секретар РНБО України Олександр Литвиненко застеріг західних політиків у спробах нав'язати Україні передчасну мирну угоду, яка вимагатиме від неї відмови від території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Попереджуючи західних партнерів, Литвиненко наголосив, що "Путін брехав, бреше і продовжуватиме брехати".

"Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів", - сказав він.

Литвиненко назвав і більш прагматичну причину, щоб відкинути варіант про поступки Росії.

"Угода, укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через два-три роки. Російський лідер підсів на ідею завоювання України",- каже Литвиненко.

Він зауважив, що наступного разу Путін не буде робити помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами "військового мистецтва".