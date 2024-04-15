Литвиненко різко відреагував на ідеї поступок територій в обмін на "мир"
Секретар РНБО України Олександр Литвиненко застеріг західних політиків у спробах нав'язати Україні передчасну мирну угоду, яка вимагатиме від неї відмови від території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Попереджуючи західних партнерів, Литвиненко наголосив, що "Путін брехав, бреше і продовжуватиме брехати".
"Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів", - сказав він.
Литвиненко назвав і більш прагматичну причину, щоб відкинути варіант про поступки Росії.
"Угода, укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через два-три роки. Російський лідер підсів на ідею завоювання України",- каже Литвиненко.
Він зауважив, що наступного разу Путін не буде робити помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами "військового мистецтва".
Риторика Трампа щодо поступок Росії українських територій
Нагадаємо, раніше у публікації The Washington Post з'явилася інформація, що Дональд Трамп у приватній розмові заявив про готовність припинити війну Росії проти України, давлячи на Київ, щоб він відмовився від певної території.
Пізніше радник передвиборчого штабу Трампа назвав матеріал Washington Post "фейковою новиною". Він наголосив, що кандидат у президенти США не прийме мирного плану, доки він не прийде до влади і не зможе належним чином зважити всі варіанти.
У березні 2023 року Дональд Трамп вже обіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у разі обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року. При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".
Нещодавно, 10 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якщо мирний план Трампа щодо війни в Україні полягає лише у передачі частини територій Росії, то це дуже примітивна ідея.
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