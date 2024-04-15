У парламенті Грузії сталась бійка: опозиціонер вдарив одного з депутатів проросійської партії

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на " Эхо Кавказа ".

Зазначається, що це сталось на засіданні юридичного комітету парламенту під час обговорення "закону про іноагентів".

У той момент, коли Мдінарадзе сперечався з представницею партії "Лело" Анною Нацвлішвілі щодо спірного проєкту, Елісашвілі підійшов до представника більшості, який стояв за трибуною, і вдарив його кулаком по обличчю.

"Після цього обидва депутати покинули зал засідань. Тим часом бійка між депутатами продовжилася вже в коридорі", - йдеться в повідомленні.

Заяви після бійки

Після цього лідер партії "Громадяни" покинув засідання, різко коментуючи дії проросійської партії та, зокрема, її лідера.

"Я завжди намагався спілкуватися з "Грузинською мрією" по-людськи, а вони нас ведуть у Росію... Зараз не час сидіти вдома, потрібно виходити на вулицю. Ми повинні викинути їх разом з їхнім "російським законом". Набридло все це, і я "врізав" по обличчю цьому російському агенту - Мдінарадзе", - заявив Елісашвілі.

Після бійки, як стверджує сам депутат, його видворили з будівлі парламенту.

Через пів години засідання юридичного комітету відновилося. Голова комітету Анрі Оханашвілі звернувся до опозиції з закликом дати оцінку діям опозиціонера та наголосив на найсуворішій відповіді у разі будь-яких провокацій.

Коментуючи подію, Мамука Мдінарадзе заявив, що Алеко Елісашвілі "підкрався до нього, як злодій", і вдарив його, що було "не по-чоловічому".

Варто зауважити, що нещодавно у Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух". Вона була заснована членами інформаційного порталу "Альт-Інфо".