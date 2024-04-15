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Росіяни атакували Полтаву, в місті пролунав вибух

Понеділок 15 квітня 2024 14:30
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Росіяни атакували Полтаву, в місті пролунав вибух Фото: у Полтаві під час тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Полтаві пролунав вибух. На території регіону перед цим була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Полтава".

Варто відзначити, що військове командування України або ж інші офіційні особи поки що жодним чином не коментували ситуацію.

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 14:12.

У тому ж числі тривога була оголошена у Сумській та Харківській областях після 13:30 через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Росіяни атакували Полтаву, в місті пролунав вибух

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

В ОВА підтвердили удар

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін підтвердив інформацію щодо вибуху й відзначив, що ворог атакував місто. Він закликав зберігати інформаційну тишу й не оприлюднювати жодні медіа.

Обстріли по території України

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де було сильно пошкоджено Зміївську ТЕС та ТЕЦ-5.Також ворог повністю знищив Трипільську ТЕС у Київській області.

Наразі, згідно з даними "Укренерго", найважча ситуація зі світлом спостерігається у Харківській області. Там щодня запроваджують аварійні відключення, або ж графіки.

Водночас "Укренерго" закликає українців обмежити користування потужними енергоємними приладами в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00.

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