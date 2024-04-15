Овочі та яйця подешевшали, хліб подорожчав: як змінилися ціни в Україні за місяць
Упродовж березня середні ціни на продукти харчування в Україні впали на 0,2%. Найбільше подешевшали яйця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, у березні 2024 року середні ціни на гречані крупи впали на 2,2% до 27,4 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
Крім того, свинина подешевшала на 1,5 до 177,1 гривні за кілограм.
Яйця подешевшали на 16,3% до 41,5 гривні за десяток.
Подешевшали також овочі - капуста на 5,2% до 14,0 гривень за кілограм, морква - на 9,9% до 12,8 гривень за кілограм.
Олія подешевшала на 1,8% до 57,3 гривень за літр, цукор - на 2,4% до 30,7 гривень за кілограм.
Водночас хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку подорожчав на 1,0% до 44,9 гривень за кілограм. Яблука подорожчали на 2,8% 23,8 гривні за кілограм.
Ціни на алкоголь та сигарети
За даними Держстату, у березні 2024 року:
- горілка подешевшала на 0,3% до 117,4 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подешевшали на 0,4% до 110,0 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подешевшало на 0,8% до 31,7 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 1,3% до 101,4 гривні за пачку.
Інфляція в Україні
Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на продукти харчування в Україні у березні 2024 року порівняно з лютим знизилися на 0,2%. За останній рік продуктова інфляція впала до мінімальних 0,2%.
Зазначимо, за 2023 рік в Україні найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та картопля, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.
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