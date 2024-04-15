У складі РНБО чергові кадрові перестановки: хто втратив посаду
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та призначив нового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.
Відповідно до указу №228/2024, Соловйова Олексія Станіславовича було звільнено з посади заступника секретаря РНБО. Новим заступником став Кононенко Андрій Валерійович.
Варто додати, що Соловйов очолював вищезгадану посаду з 25 лютого 2020 року.
Кадрові зміни
26 березня президент звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка й призначив на його посаду Олега Іващенка. Литвиненко, зі свого боку, очолив посаду секретаря РНБО, яку раніше обіймав Олексій Данілов. Пізніше Зеленський представив нового голова РНБО та озвучив головні завдання.
В кінці березня президент підтвердив те, що Данілов стане послом України в Молдові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.