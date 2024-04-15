ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ вдарили по високопоставлених офіцерах РФ у Криму, - джерело

Понеділок 15 квітня 2024 17:08
UA EN RU
ЗСУ вдарили по високопоставлених офіцерах РФ у Криму, - джерело Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по високопоставлених офіцерах РФ у Криму (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Українські захисники сьогодні, 15 квітня, завдали ракетного удару по командному пункту росіян у Криму.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у спецслужбах.

За словами співрозмовника видання, у командному пункті, який вразили українські захисники, знаходилися високопоставлені російські офіцери.

Більш детальної інформації про атаку джерело не розкрило.

Вибухи у Севастополі

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, вранці у Севастополі пролунали вибухи. Їх чули у центрі міста.

Під час вибухів у Севастопольській бухті підняли димову завісу.

Також після цього у Севастополі звучала сирена повітряної тривоги. Росіяни одразу підняли авіацію в небо, щоб по ній не завдали ударів.

При цьому рух АТЕШ писав про те, що було завдано удару по частині 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. В одній з будівель зруйновано другий поверх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Крим Війна Росії проти України Ракетний удар
NEWS
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
DAILY
На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак