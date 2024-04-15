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Прикордонники відбили ворожий напад ДРГ у Сумській області

Сумська область , Понеділок 15 квітня 2024 10:19
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Прикордонники відбили ворожий напад ДРГ у Сумській області Фото: прикордонники відбили ворожий напад ДРГ в Сумській області (GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

Російська ДРГ намагалась зайти в Сумську область із ворожої території. Прикордонники відбили напад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби в Telegram.

За даними Держприкордонслужби, диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження.

"Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив", - йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що окупанти постійно намагаються завести свої ДРГ на територію Сумської області, але при даних спробах несуть поразку.

Нещодавно повідомлялось, що три російські ДРГ намагалися зайти в Сумську область за останній тиждень, проте прикордонники їх зупинили.

Ситуація у Сумській області

У березні російські військові посилили обстріли Сумської області.

На тлі цього в деяких громадах регіону розпочали примусову евакуацію сімей із дітьми. Це стосувалося мешканців населених пунктів, які знаходяться біля кордону з Росією.

Зокрема, у Середино-Будській та Великописарівській громадах Сумської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей.

Також Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст, що ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

Днями в Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.

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