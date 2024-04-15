Прикордонники відбили ворожий напад ДРГ у Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби в Telegram .

Нещодавно повідомлялось, що три російські ДРГ намагалися зайти в Сумську область за останній тиждень, проте прикордонники їх зупинили.

Варто зауважити, що окупанти постійно намагаються завести свої ДРГ на територію Сумської області, але при даних спробах несуть поразку.

"Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив", - йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження.

Ситуація у Сумській області

У березні російські військові посилили обстріли Сумської області.

На тлі цього в деяких громадах регіону розпочали примусову евакуацію сімей із дітьми. Це стосувалося мешканців населених пунктів, які знаходяться біля кордону з Росією.

Зокрема, у Середино-Будській та Великописарівській громадах Сумської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей.

Також Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст, що ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

Днями в Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.

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