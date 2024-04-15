Генерал Шведюк очолив ОК "Захід": що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ОК "Захід".

Як відзначив Шведюк, відсьогодні, 15 квітня, він має честь очолити оперативне командування.

"Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування "Захід" - велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів", - додав генерал.

Що відомо про Шведюка

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Кадрові перестановки у ЗСУ

Ще в лютому головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, який очолював посаду від початку повномасштабного вторгнення Росії, пішов у відставку. На його місце призначили командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Зокрема у квітні, з посиланням на власні джерела, РБК-Україна повідомляло про звільнення з посад командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова.

Пізніше Ковальчука було призначено на посаду начальника Військової академії Одеси.