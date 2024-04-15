ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські фермери продовжують блокувати три КПП на кордоні з Україною: яка ситуація

Україна Польща, Понеділок 15 квітня 2024 12:11
UA EN RU
Польські фермери продовжують блокувати три КПП на кордоні з Україною: яка ситуація Фото: блокування КПП польськими фермерами на кордоні з Україною 15 квітня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Марія Кучерявець
Експерт: Андрій Демченко

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по трьом КПП, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як зазначив Демченко, станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угриеів".

За його словами, через "Ягодин" та "Рава-Руська" польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

"Через "Угринів" проїхало 19. Також через "Ягодин" вони пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 50. При тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями", зауважує речник ДПСУ.

Водночас він зауважив, що станом на сьогоднішній ранок на цих трьох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває понад 600 вантажівок, 350 з яких навпроти "Ягодина". Легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 1000 та 700 вантажівок відповідно. Однак по цим напрямкам відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

В кінці березня Україна, Польща та Європейський союз провели переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
Ще 770 окупантів та понад 40 артсистем: Генштаб оновив втрати росармії в Україні
Ще 770 окупантів та понад 40 артсистем: Генштаб оновив втрати росармії в Україні
DAILY
На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак