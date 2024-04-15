Нідерланди виділили понад 4 млрд євро на допомогу Україні до 2026 року
Кабінет міністрів Нідерландів виділив додаткові кошти для України. Зокрема, на військову та гуманітарну підтримку Києва в період 2024-2026 років буде виділено додатково 4,4 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Нідерландів.
"На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро", - ідеться в повідомленні.
Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. З цією метою Міноборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.
Допомога Україні від Нідерландів
Нідерланди є одним із союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Вони вже надали українським захисникам озброєння загальною вартістю понад 2,8 млрд євро. Також Нідерланди передадуть Україні понад 20 винищувачів F-16.
Як зазначила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, очікується, що постачання літаків розпочнеться вже цього року.
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