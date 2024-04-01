Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Атаки РФ по Україні

Ворожі удари можуть посилитись. Причиною тому є нещодавно прибулий рейс з Ірану до РФ із компонентами до "Шахедів". Про це розповіла начальник координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борту з Тегерана до Москви, що свідчить, що вони готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території, вони в активній роботі", - сказала вона.

Понад 180 ракет і дронів застосував ворог по Києву

В Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підрахували, що з початку 2024 року і по 1 квітня в напрямку Києва країна-агресор застосувала понад 180 засобів ураження. З них:

5 одиниць 3М22 "Циркон";

11 одиниць Х-47М2 "Кинджал";

6 одиниць "Іскандер-М";

3 одиниці Х-69;

1 одиниця "Калібр";

113 одиниць Х-101;

48 ударних БПЛА типу "Шахед".

Зеленський зібрав нараду щодо дронів і РЕБ

Президент України Володимир Зеленський разом з військовими та урядовцями провели трьохгодинну нараду щодо дронів та РЕБ.

"Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", - написав Зеленський.

Крім того, за його словами, на окремих напрямках тестують комплексну систему управління засобами РЕБ для захисту наших воїнів та техніки від російських БПЛА. Заплановано масштабування проекту на весь фронт.

Евакуації з Харкова не планують

Мер міста Ігор Терехов констатував, що евакуація населення з Харкова поки що не планується, а будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСО з метою залякати містян.

"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Зараз у місті - 1,3 млн жителів. Поки що ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова", - заявив мер.

Підозра Симоньян

СБУ оголосила підозру російській пропагандистці та очільниці "Russia Today" - Маргариті Симоньян. Вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ до України, систематично виправдовує воєнні злочини російської армії, а також у 2023 році закликала до масового вбивства українських дітей.

Україна

Політика

РБК-Україна поспілкувалося із головою Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярославом Юрчишиним. Він розповів, чи заблокують Telegram і TikTok в Україні, що станеться з національним телемарафоном у 2024 році і як мотивувати військовозобов'язаних громадян йти в армію. Про це й не лише - в інтерв'ю за посиланням.

Кордон

Польські фермери 2 квітня планують поновити блокування руху на напрямку "Угринів-Долгобичув", розповів РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко. Наразі ж блокада триває на двох пунктах пропуску - "Ягодин" та "Рава-Руська", де на ранок налічувалося сукупно 500 вантажівок.

Фінанси

Японія надала Україні безповоротну допомогу на 120 млн доларів в межах проєктів Світового банку. Кошти підуть на підтримку держбюджету та відшкодування за програмою медичних гарантій, а також направлять на компенсації на ремонт пошкоджених від війни будинків.

Ціни

Вартість основних продуктів в Україні цієї весни навряд чи суттєво зміниться. Овочі минулорічного врожаю (картопля, цибуля), а також яйця можуть подешевшати. Водночас молочна продукція може подорожчати. Таким прогнозом поділився член аграрного комітету Ради Дмитро Соломчук.

Збій у Monobank

Сьогодні у роботі віртуального банку Monobank стався збій. Користувачі не могли авторизуватися та отримати доступ до додатка.

Скандали у ТЦК

Начальник ТЦК Рівненської області написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин.

Йдеться про чоловіка, який нещодавно потрапив у скандал через відео з поцілунками зі співробітницями. В ОК "Захід" кажуть, що до виконання ним робочих завдань претензій не має, але "особисті питання" на робочому місці вирішувати не треба.

Обвал дороги у Києві

У Дарницькому районі Києва було частково утруднено рух транспорту. Це пов'язано з руйнацією колектора глибокого залягання.

Курс

Долар подорожчав після падіння протягом трьох днів поспіль. Офіційний курс на 2 квітня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн).

Пил із Сахари

Україну накрив пил із Сахари. І якщо мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, то сьогодні він пошириться на більшість областей країни. Небо буде тьмяним.

​​В Укргідрометцентрі закликають не відчиняти вікна. Пил може бути шкідливим для людей із респіраторними захворюваннями. Очікується, що цей пил висітиме над Україною найближчу добу. 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території, тому якість повітря поліпшиться.

Світ

США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пакет допомоги Україні, який мають розглянути після 9 квітня, міститиме "деякі важливі нововведення". Серед яких він не виключає варіанти надання Києву "допомоги у кредит" чи у вигляді доходів від заморожених російських активів.

Естонія

Заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи полковник Янно Мярк вважає, що наразі важко оцінити, чи відбудеться російський наступ в Україні цієї весни.

Туреччина

На місцевих виборах у Туреччині перемагає опозиційна партія. Тим часом партія чинного президента Реджепа Тайіпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за час перебування при владі в країні.

Ізраїль

В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести з вимогою відставки уряду. Мітингувальники вимагають проведення дострокових виборів та досягнення угоди, що дозволила б звільнити 130 ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС.

Німеччина

У Німеччині набув чинності закон, який частково легалізує споживання канабісу. Канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини, і дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість.

Франція

Франція очікує від Китаю "чітких сигналів" для Росії щодо війни в Україні, сказав французький глава МЗС Стефан Сежурне. Видання Le Dauphine, яке цитує міністра, звертає увагу, що західна спільнота регулярно закликає Пекін відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Москву.

Іран

Іран попереджав Росію про можливість проведення великої "терористичної операції" на її території перед нападом у "Крокус Сіті Холлі" в Підмосков'ї, передає Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

Росія

У Росії спалахнули пожежі одразу в низці місць. Так, у Єкатеринбурзі велика пожежа сталася на території машинобудівного заводу "Уралмаш". Пізніше стало відомо, що під Москвою загорівся завод електроізоляційних матеріалів "Електроізоліт".

Бразилія

Уряд президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви намагається організувати візит російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який восени пройде до Ріо-де-Жанейро, пишуть ЗМІ.

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