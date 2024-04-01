Закликала до геноциду українців: СБУ оголосила підозру російській пропагандистці Симоньян

Правоохоронці Служби безпеки України повідомили про підозру російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності", - зазначають в СБУ, нагадавши про вже наявну підозру, оголошену пропагандистці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного пропагандиста РФ - Володимира Соловйова.

Ворожа "ведуча" регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді "авторських" дописів на власному Telegram-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Зокрема Симоньян закликала до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Зазначається, що вона очолює міжнародний рупор Кремля - телеканал "RT" і входить до медійного пулу Путіна.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців", - йдеться в повідомленні.

Оголошення підозри пропагандистам РФ

Нагадаємо, прокуратура заочно оголосила підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту Семену Пегову. Він виправдовує війну Росії проти України, за що вже був "премійований" главою Кремля Володимиром Путіним.

Також повідомлялось, що СБУ повідомила про підозру кремлівському політтехнологу, соратнику засновника ПВК "Вагнера" Олександру Малькевичу, який відповідальний за запуск росТБ на тимчасово окупованій Херсонській області.

Крім того, Служба безпеки України оголосила підозру ще одному російському пропагандисту. Мова йде про журналіста Євгенія Поддубного, який знімав "сюжети" у Гостомелі та Бородянці.

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