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Чи існуюють плани щодо евакуації Харкова: відповідь Терехова

Понеділок 01 квітня 2024 11:10
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Чи існуюють плани щодо евакуації Харкова: відповідь Терехова Фото: Ігор Терехов, міський голова Харкова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі приводів для евакуації населення з Харкова немає. Будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСО з метою залякати містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова в інтерв'ю LIGA.net.

Відповідаючи на питання про те, чи має Терехов бачення або ж плани щодо швидкої реалізації евакуації з Харкова у разі потреби, міський голова відповів, що евакуація наразі триває там, де продовжуються бойові дії.

"І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян", - пояснив міський голова.

Евакуація з Харківської області

На початку березня поточного року Рада оборони Харківської області підтримала примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах. Мова йде про населені пункти Великобурлуцької та Ольховатської громад.

Ще в січні в регіоні оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

Тим часом в обласній військовій адміністрації (ОВА) продовжують моніторити ситуацію з безпекою в Харківській області. Наразі не виключається, що обов'язкову евакуацію, зокрема дітей, буде оголошено ще з кількох районів.

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