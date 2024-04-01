У Німеччині частково легалізували вживання канабісу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Видання зазначає, що канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини.

Згідно з новим законом, дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість канабісу. При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. До того ж дорослі німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.

Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Однак для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.

Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.

До того ж у Німеччині дозволили курити канабіс у громадських місцях, однак заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ.

Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.