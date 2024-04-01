Партія Ердогана зазнала історичної поразки на місцевих виборах у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зазнав безпрецедентної поразки на виборах від головної опозиційної партії з того часу, як він прийшов до влади більше двох десятиліть тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з попередніми результатами, Партія справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана вперше в історії відстала від головної опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) на муніципальних виборах 31 березня. Підтримка ПСР становила 35,5%, тоді як НРП лідирує в гонці з 37,7% після підрахунку маже 100% голосів.

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ПСР мала отримати місце мера у 24 містах порівняно з 39 у 2019 році. НРП лідирує у гонці у 35 провінціях порівняно з 21 на останніх виборах.

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Ердоган визнав поразку у зверненні до своїх прихильників перед штаб-квартирою ПСР в Анкарі, пообіцявши "самокритику".

"Вибори 31 березня стануть поворотним моментом. Ми не змогли досягти результатів на місцевих виборах, на які сподівалися", - заявив Ердоган.

Результати неділі мають підвищити популярність Екрема Імамоглу, оскільки опозиційний мер Стамбула переміг із перевагою приблизно в 11 процентних пунктах.

Голосування розглядається як масштабніша битва між двома найбільш відомими політичними противниками Туреччини. Імамоглу отримав контроль над Стамбулом у 2019 році, поклавши край 25-річному контролю Ердогана над містом. Його партія НРП також здобула перемогу в столиці Анкарі біля партії Ердогана на тих же виборах, що стало нищівною поразкою президента Туреччини.

Результати показують, що на більшій частині території країни виборці відвернулися від правлячої партії, але в міських районах зміни були драматичнішими. Це сталося, головним чином, через стійко високу інфляцію навіть після того, як Ердоган дозволив центральному банку підняти ключову процентну ставку країни до 50%. Але влада ще має переламати траєкторію зростання цін, щорічний темп якого становить трохи менше 70%.

Вибори у Туреччині

Місцеві вибори у Туреччині відбулися в неділю, 31 березня. Зазвичай місцеві вибори у Туреччині розглядаються аналітиками як показник підтримки Ердогана та стійкості опозиції.

Напередодні голосування Ердоган заявляв, що березневі місцеві вибори стануть останніми у його політичній кар'єрі.

Поразка партії Ердогана може сигналізувати про зміну політичного ландшафту країни.