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"Сили не на тому ж рівні". В Естонії оцінили можливий наступ РФ в Україні

Понеділок 01 квітня 2024 13:19
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"Сили не на тому ж рівні". В Естонії оцінили можливий наступ РФ в Україні Фото: полковник Янно Мярк (скрін відео)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі важко оцінити, чи відбудеться російський наступ в Україні цієї весни.

Про це заявив заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи полковник Янно Мярк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він зазначив, що Росія протягом півтора року мобілізує в середньому 30 тисяч осіб на місяць.

"Ці сили, звісно, не перебувають на тому ж рівні підготовки та оснащення, як на початку війни. Якщо подивитися на живу силу, то, судячи з усього, російські війська здатні підтримувати нинішні темпи наступу, і, можливо, можуть почати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно", - заявив Мярк.

Наступ РФ

Аналітики ISW заявили, що російські війська наприкінці весни чи на початку літа можуть розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

При цьому вони вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть почати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

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