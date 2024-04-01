НБУ знову підняв офіційний курс долара вище 39 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 2 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0749 грн за 1 долар (+0,0775 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,1384 гривень за 1 євро (-0,0217 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 39,10-39,13 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 39,40 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, з початку повномасштабного російського вторгнення на валютному ринку України є структурний дефіцит валюти і "без втручання НБУ курсова динаміка перетворилася б на хронічну девальвацію".

"Щоб не допустити цього, НБУ балансує валютний ринок, продаючи валюту з міжнародних резервів. Курсова стійкість та двосторонні коливання курсу важливі як для збереження помірної інфляції, так і для захисту міжнародних резервів. За хронічної девальвації у людей буде постійний стимул купити валюту, що буде виснажувати резерви", - написав він.

Водночас, як зазначив голова НБУ, міжнародні резерви України вичерпні. Вони необхідні для нормального функціонування економіки та забезпечення потреб оборони з огляду на значну відкритість нашої економіки. У таких умовах війни потрібна серйозна "подушка безпеки".