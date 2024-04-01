Джонсон: в законопроєкті про допомогу Україні будуть "важливі нововведення"

Законопроєкт, який включає допомогу Україні, почне просування вже після того, яка Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) повернеться з канікул . У тому ж числі він може включати "деякі важливі нововведення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки (США) Майка Джонсона, якого цитує The Hill.

Як відзначив Джонсон, він працював протягом поточного робочого періоду над розробкою пакета, який планує винести на голосування після завершення канікул у Палати представників.

"Послухайте, що ми повинні зробити в епоху розділеного уряду - історично так склалося, що ми маємо будувати консенсус. Якщо ми хочемо просунути якусь партійну міру, мені потрібен кожен член парламенту, буквально. А деякі речі мають бути двопартійними", - розповів Джонсон.

Спікер Палати представників додав, що коли мова йде про доповнення, необхідно працювати над досягнення консенсусу. Серед "важливих нововведень", як приклад, Джонсон навів можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності й дозволить заспокоїти консерваторів.

Заморожені російські активи

У тому ж числі спікер Палати представників згадав про закон "REPO for Ukrainians Act", який уповноважує голову Білого дому заарештувати російські активи й передати їх Україні для боротьби з російською агресією.

"Закон про REPO, знаєте, якщо ми зможемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія.Навіть президент Трамп (Дональд Трамп, колишній президент США, - ред.) говорив про кредитну концепцію, де ... ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час", - додав спікер.

Допомога США Україні

Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти законопроєкту виступав речник Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Зеленський цими днями в інтерв'ю The Washington Post заявив, що без американської допомоги Україні доведеться відступати на фронті. До цього український президент провів телефонну розмову зі речником Палати представників.