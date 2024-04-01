Франція очікує, що Китай направить Росії дуже чіткі сигнали через війну в Україні, - МЗС

Франція очікує від Китаю "дуже чітких сигналів Росії" у зв'язку з війною в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Dauphine.

"Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом", - заявив він.

Західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.

"Ця війна стосується всієї міжнародної спільноти", - заявив Сежурне.

Він також наголосив, що Захід переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.

"Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання, і саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм", - заявив міністр.