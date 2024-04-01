Україну накрив пил з Сахари: синоптики попереджають про небезпеку

До України прийшов пил із Сахари. Він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як зазначають синоптики, пил принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку на території країни останніми днями спостерігалась аномально тепла погода.

"Мешканці західного регіону могли спостерігати це (пил - ред.) ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним", - йдеться в повідомленні.

Українців закликали зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей

Фото: карта розповсюдження пилу на території України (facebook.com/UkrHMC)