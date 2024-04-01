Україну накрив пил з Сахари: синоптики попереджають про небезпеку
До України прийшов пил із Сахари. Він може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як зазначають синоптики, пил принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку на території країни останніми днями спостерігалась аномально тепла погода.
"Мешканці західного регіону могли спостерігати це (пил - ред.) ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним", - йдеться в повідомленні.
Українців закликали зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей
Фото: карта розповсюдження пилу на території України (facebook.com/UkrHMC)
Погода у квітні 2024 в Україні
Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.
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