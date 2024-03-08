Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

ЗСУ "відпрацювали" по літаках на відстані понад 150 км

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що українські зенітники вчора "відпрацювали по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів". Наразі ж перевіряється результат бойової роботи.

Ракетний удар по Сумах

У Сумській ОВА уточнили, що внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по обласному центру постраждало 26 людей, двоє загинули, а 6 - знаходяться у медичних закладах.

За даними військової адміністрації, пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

А сьогодні близько 17:00 в Сумах знову пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб росіян в бік Сумської області.

МАГАТЕ закликало терміново повернути ЗАЕС під контроль України

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Документ закликає РФ до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу разом із військовими із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Естонська розвідка

Естонська розвідка зафіксувала збільшення темпів наступу російських військ в Україні. Особливо це стосується сухопутних військ. Однак попри збільшення темпів операцій, оперативно-тактичні цілі Росії, як і раніше, залишаються невиконаними.

Україна

Політика

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Стамбулу, де зустрівся із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Мета візиту глави держави до Туреччини - це обговорення теми "формули миру", організації саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються у РФ. Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері.

Інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський також дав в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. Під час якого заявив, що далекобійна зброя здатна змінити хід війни, пояснив, чим загрожує заморожений конфлікт та розповів про атаку на Одесу під час свого візиту до міста, де він мав зустріч із прем'єр-міністром Греції.

Віцепрезидент Єврокомісії в Києві

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув з візитом до Києва. З ним зустрівся український прем'єр Денис Шмигаль, який зазначив, що Україна очікує на переговорну рамку зі сторони ЄК вже цього місяця.

Повернення Zara і не тільки

В Міністерстві закордонних справ України офіційно підтвердили, що Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home повертаються в Україну.

"МЗС України продовжує роботу з відновлення діяльності міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній. P.S. IKEA, черга за вами", - додали в міністерстві.

Допомога аграріям

Кабмін запустить програму компенсацій аграріям, які будуть купувати вітчизняну техніку. Сьогодні було затверджено відповідний порядок використання коштів, а також було вдосконалено деякі елементи цієї програми. Цього року на програму виділять 1 млрд гривень.

Крім того, уряд хоче запустити ринок гуманітарного розмінування та компенсувати аграріям витрати на розмінування земель.

Кошти від ЄС

Україна в рамках програми Ukraine Facility розраховує отримати від ЄС близько 16 млрд євро цього року. Кабмін сьогодні затвердив документи для отримання перших 6 млрд євро від ЄС.

Надзвичайні події

У Подільську Одеської області знайшли мертвого чоловіка у військовій формі. Його тіло виявили випадкові перехожі зранку посеред вулиці. Що стало причиною його смерті не відомо, але правоохоронці вже порушили справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Ціни

Середні ціни на продукти харчування в Україні в лютому 2024 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 2,6%. За останній місяць продукти подорожчали на 0,4%, інформує Держстат.

Курс

Долар подорожчав після падіння протягом двох днів поспіль. Офіційний курс на 11 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,141 грн за 1 долар (+0,0574 грн).

Погода

Завтра погода в Україні буде хмарною. При цьому синоптики повідомили про температурні коливання.

Світ

США

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з промовою "Про стан справ у країні". Свій виступ він почав з України, наголосивши, що країні треба дати необхідну військову допомогу, аби українці змогли зупинити війну. Крім того, він дав послання російському диктатору Володимиру Путіну: "Ми не підемо. Ми не будемо кланятися. Я не буду кланятися".

Детальніше про те, що говорив Байден про Україну у своїй промові, - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Польща

Сейм Польщі підтримав резолюцію щодо санкцій проти агропродукції з Росії і Білорусі. Нижча палата польського парламенту закликала Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.

Постанову підтримали 441 депутат польського Сейму, ще двоє утримались.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон назвав умову відправлення військ в Україну. Він допустив, що це може статися у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу.

Греція

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс направив послання Кремлю після того, як він напередодні став свідком ракетного удару РФ по Одесі. Він зазначив, що його країна продовжить підтримувати України стільки, скільки буде потрібно і Росія не здатна налякати Афіни.

Канада

У Міноборони Канади оголосили про приєднання до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Британія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.