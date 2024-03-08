Естонська розвідка зафіксувала збільшення темпів наступу РФ в Україні

Збройні сили РФ, як і раніше, володіють ініціативою в Україні. А темп їхніх наступальних операцій знову почав зростати.

Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Полковник Ківісельг повідомив, що темпи операції РФ в Україні, які раніше знижувалися, знову почали збільшуватися. Особливо це стосується сухопутних військ. Однак незважаючи на збільшення темпів операцій, оперативно-тактичні цілі Росії, як і раніше, залишаються невиконаними.

Куп'янсько-Лиманська вісь

У Луганській області основна активність спостерігалася на лінії Куп'янськ-Кремінна-Сватове. Ківісельг повідомив, що Збройні сили РФ захопили додаткові території в Куп'янському та Лиманському районах.

За його словами, ймовірною метою РФ у Куп'янському районі є контроль над ділянкою річки Оскіл та ділянкою річки Жеребець у напрямку Лиману.

"Хоча Збройні сили Російської Федерації зберігають ініціативу на всій лінії фронту, просування РФ у напрямку Лиману за тиждень було досить незначним, і Росія не вийшла на вищезгадані річкові рубежі", - сказав він.

Донецька область

На Донецькому напрямку основні бойові дії розгортаються в районах Бахмута та Авдіївки.

"В обох регіонах збройні формування Російської Федерації просунулися вперед. На щастя, це в дуже незначній мірі. На північному заході та заході Бахмутського району є певні зрушення. На фронті суттєвих змін не відбулося", - сказав він.

За його словами, в районі Авдіївки українцям вдалося створити дві лінії оборони і тим самим запобігли подальшому наступу Російської Федерації. Також РФ вдалося домогтися незначних успіхів у районі Донецька.

Південний фронт України

У напрямку Запоріжжя та Херсона активність була дещо нижчою, як і попереднього тижня.

"Найбільша активність спостерігалася на напрямках Роботине та Вербове, де Російська Федерація намагалася просунутися", - сказав Ківісельг.

На лівому березі Дніпра українські збройні сили досі утримують створені там плацдарми і відбивають атаки РФ у цьому районі.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 23 атаки противника на Авдіївському напрямку, втримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські окупанти на Запорізькому напрямку зазнають великих втрат у живій силі та техніці.