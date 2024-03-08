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Канада приєдналася до коаліції дронів для України

П'ятниця 08 березня 2024 08:31
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Канада приєдналася до коаліції дронів для України Фото: міністр оборони Канади Білл Блер (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Канади Білл Блер зобов'язав Оттаву взяти участь у роботі оборонної контактної групи коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників, яку очолюють Латвія і Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Будучи членом цієї коаліції, Канада продовжить пошук шляхів розширення можливостей України в галузі безпілотників.

На сьогодні Канада зробила значний внесок у зміцнення потенціалу України в галузі БПЛА, передавши понад 100 спеціалізованих камер для БПЛА, вироблених у Канаді компанією L3 Wescam.

На додаток до цих пожертвувань минулого місяця Блер оголосив про передачу ще понад 800 БПЛА від компанії Teledyne FLIR з Ватерлоо, Онтаріо.

Допомога Україні від Канади

Канада з початку повномасштабного вторгнення надала Україні військову та фінансову допомогу.

Так, 23 січня міністр оборони Канади анонсував новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies. Також у Канаді анонсували старт навчання українців на винищувачах F-16.

Крім того, 3 лютого стало відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу "повітря-земля" CRV7. Раніше канадський уряд планував їх утилізувати.

Крім того, у Міноборони Канади заявляли, що Оттава бере участь у двох коаліціях, які підпорядковуватимуться Контактній групі з оборони України, а саме, у бронетанковій коаліції та коаліції ВПС.

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