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Полонені, виробництво зброї, Чорне море. Зеленський розпочав зустріч із Ердоганом

П'ятниця 08 березня 2024 19:07
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Полонені, виробництво зброї, Чорне море. Зеленський розпочав зустріч із Ердоганом Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем має стати визволення українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

"Я розпочав зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний Туреччині за надійну підтримку України", - розповів Зеленський.

У контексті початку переговорів президент зазначив, що Україна, Туреччина, весь регіон та глобальна продовольча безпека вимагають "безумовної безпеки судноплавства у Чорному морі".

"Ми можемо досягти цього, працюючи разом", - додав він.

Також Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у зміцненні двосторонньої співпраці та виробництва з турецькими оборонними компаніями.

Водночас, за словами Зеленського, наша країна потребує допомоги Туреччини у звільненні військовополонених та всіх українців, включаючи кримських татар, які перебувають у полоні у Росії.

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Туреччини.

Главу держави також супроводжував міністр оборони України Рустем Умєров.

Турецькі ЗМІ писали, що Зеленський зустрінеться із Ердоганом. Головною темою мала стати війна Росії проти України.

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