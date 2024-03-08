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Україна запустить програму компенсацій для аграріїв. Шмигаль розповів подробиці

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 17:35
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Україна запустить програму компенсацій для аграріїв. Шмигаль розповів подробиці Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд цього року виділить 1 млрд гривень на програму часткової компенсації аграріям, які купують сільгосптехніку українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, уряд компенсуватиме 25% від вартості. Також Шмигаль пояснив, що сьогодні було затверджено відповідний порядок використання коштів, а також було вдосконалено деякі елементи цієї програми.

"За оцінкою Міністерства економіки програма дозволить подвоїти частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку. Імпорт зменшиться приблизно на 10%. Відбудеться переоснащення 4,5 тисяч виробників", - сказав він.

Шмигаль додав, що буде додатково створено приблизно 1 тисячу робочих місць, що своєю чергою дасть більше податків до бюджету.

Прем'єр пояснив, що це частина економічної стратегії "Зроблено в Україні", яка створюється для підтримки своїх виробників.

Пропозиція Зеленського

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених у країні. Програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.

"За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.

За його словами, є відповідне доручення урядів, зараз цю програму розробляють, і вона має запрацювати вже цього року.

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Міністерство економіки
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