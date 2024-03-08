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Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу

Київ, П'ятниця 08 березня 2024 17:46
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Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України затвердив кілька документів, які дозволять Україні отримати транші фіндопомоги від Євросоюзу на 6 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

Він зазначив, що цього року Україна в рамках програми Ukraine Facility розраховує отримати від ЄС близько 16 млрд євро. І доки тривають усі погодження, наша країна вже домовилася про екстрене фінансування.

"Сьогодні уряд затверджує два документи, які дадуть можливість Україні отримати 6 млрд євро у березні та квітні цього року. Йдеться про затвердження проектів меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення до 4,5 млрд євро у березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року", - розповів голова Кабміну.

За його словами, Україна матиме ресурси, щоб боротися і перемагати. Це ключова мета і для цього роблять все необхідне.

50 млрд євро від ЄС

Нагадаємо, у лютому лідери країн ЄС у ході спецсаміту схвалили надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Їх передадуть у рамках програми Ukraine Facility.

Нещодавно Рада ЄС остаточно затвердила таку ініціативу і вона набула чинності.

При цьому сьогодні віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс анонсував, що ЄС у березні та квітні передасть Україні 6 млрд євро. Це відбуватиметься у рамках двох траншів.

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Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу
Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу
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