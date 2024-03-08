ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без опадів, проте з температурними коливаннями: прогноз погоди в Україні на завтра

П'ятниця 08 березня 2024 13:22
UA EN RU
Без опадів, проте з температурними коливаннями: прогноз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде хмарною у суботу, 9 березня. При цьому синоптики повідомили про температурні коливання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з поясненнями та без опадів. Лише в Криму місцями невеликий дощ.

У західних областях вночі та вранці подекуди очікується туман. Вітер переважно північно-західний 3-8 м/с.

Температура повітря вночі страновитиме -2 -7 градусів, а на Закарпатті та узбережжі морів від +2 до -3. При вдень температура повітря прогріється до +2 +7 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одеської області до +10° тепла.

До того ж у Карпатах вночі буде -5 -10 градусів, а вдень близько 0.

Без опадів, проте з температурними коливаннями: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в столичному регіоні

Завтра у Києві і Київській області буде хмарно з проясненнями, проте без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме -2 -7, а вдень +2 +7.

У Києві вночі будет -2 -4 градуси, а вдень +4 +6.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6
Британська розвідка назвала мету використання Росією іранських дронів Mohajer-6
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США