Віцепрезидент Єврокомісії приїхав в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політика у Twitter (X).

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль", - написав Домбровскіс.

Крім того, європейський політик опублікував фото з залізничного вокзалу у Києві.

скриншот twitter.com/VDombrovskis

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала візит віцепрезидента Єврокомісії до Києва та опублікувала відповідне фото.

Great to welcome ⁦@VDombrovskis⁩ back in Kyiv on this special day. Happy #InternationalWomensDay! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing a bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9 — Katarina Mathernova (@kmathernova) March 8, 2024

Допомога Україні від ЄС

Європейський союз запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Також країни ЄС надали Україні військову допомогу, а Брюссель виділив гуманітарну допомогу українцям та біженцям.

На початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року, але країни ЄС не змогли виконати план повністю.

За словами президента Володимир Зеленського, Україна отримала від ЄС менше половини обіцяних боєприпасів.