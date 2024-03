Віцепрезидент Єврокомісії приїхав в Україну

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль", - написав Домбровскіс.

Крім того, європейський політик опублікував фото з залізничного вокзалу у Києві.

скриншот twitter.com/VDombrovskis

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала візит віцепрезидента Єврокомісії до Києва та опублікувала відповідне фото.

Great to welcome ⁦@VDombrovskis⁩ back in Kyiv on this special day. Happy #InternationalWomensDay! Symbolically under my favourite statue of St. Olha wearing a bullet proof vest. #SlavaUkraïni pic.twitter.com/fMQGL4skp9