Зенітники відпрацювали по літаках на відстані понад 150 км, результати перевіряють, - ЗСУ

Українські військові відпрацювали по ворожих літака на відстані понад 150 кілометрів. Результати бойової роботи перевіряють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи", - зазначив він.

Командувач додав, що ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами, але підлітати близько вже не наважується.

Крім того, останні втрати авіації РФ змусили росіян зменшити кількість авіаударів КАБами та зменшити спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

"За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва - посилати їх в один кінець. Такі розмови, а, можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - додав Олещук.

Росія втрачає авіацію

Нагадаємо, за останні тижні росіяни втратили близько 15 літаків. Президент Володимир Зеленський заявив, що це правильна тенденція.

Нашим захисникам вдається знищувати ворожі літаки Су-35, Су-34, а також ЗСУ збили ще один ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

За даним Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже 347 літаків та 325 гелікоптерів.