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Офіційний курс долара зріс після дводенного падіння

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 15:44
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Офіційний курс долара зріс після дводенного падіння Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. Долар подорожчав після падіння протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 11 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,141 грн за 1 долар (+0,0574 грн).

Офіційний курс долара зріс після дводенного падіння

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,6957 гривень за 1 євро (+0,2074 грн).

Офіційний курс долара зріс після дводенного падіння

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 38,14-38,18 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс долара зріс після дводенного падіння

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,45 грн/долар.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту в Україні у лютому 2024 року знизився порівняно із січнем.

Це зумовлювалося стриманими бюджетними видатками, стійкою ситуацією з експортом, у тому числі завдяки функціонуванню морського коридору та поновленню експорту електроенергії, а також покращенням курсових очікувань населення на тлі певного зниження невизначеності надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Як зазначили в НБУ, офіційний курс гривні до долара в середньому практично не змінився порівняно з січнем. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,4%, а до кінця місяця скоротилася до 0,8%.

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