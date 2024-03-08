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Зростання цін на продукти в Україні різко сповільнилося: що подешевшало за останній рік

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 15:05
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Зростання цін на продукти в Україні різко сповільнилося: що подешевшало за останній рік Фото: продукти подорожчали на 2,6% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в Україні в лютому 2024 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 2,6%. За останній місяць продукти подорожчали на 0,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали олія – на 10,2% молоко – на 9,6%, м'ясо та м'ясопродукти – на 9,1%, сир та м'який сир – на 8,5%.

Також подорожчали безалкогольні напої на 6,3%, хліб – на 5,5%, риба та продукти з риби – на 4,7%, овочі – на 3,7%.

Водночас макаронні вироби подешевшали на 0,1%, хліб та хлібопродукти – на 2,5%, цукор – на 10,5%, яйця – на 16,7%, олія – на 16,7%, цукор – на 20,0%.

Зростання цін на продукти в Україні різко сповільнилося: що подешевшало за останній рік

Продуктова інфляція в Україні

Зростання цін на продукти в Україні суттєво сповільнилося наприкінці 2023 року завдяки рекордному врожаю, а також ускладненням експорту через західний кордон.

За прогнозом НБУ, вплив цих факторів збережеться також у першому півріччі 2024 року. Тому продовольча інфляція залишиться низькою (до 3% у річному обчисленні).

НБУ очікує, що у другому півріччі 2024 року продовольча інфляція прискориться на тлі низької бази порівняння через менші врожаї внаслідок очікуваного повернення погодних умов до середньокліматичних норм.

Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%.

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Державна служба статистики Ціни в Україні
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