Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Росія атакувала Одесу під час візиту в місто президента Володимира Зеленського, в Курській області горів гірничо-збагачувальний комбінат, а Джо Байден і Дональд Трамп перемогли на праймеріз від своїх партій під час "супервівторка".

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

ГУР уточнило кількість втрат після знищення корабля "Сергій Котов"

За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості. При цьому ще 7 моряків, попередньо, загинули.

Атака на ГЗК у Курській області

У Курській області РФ під атаку дронів потрапив склад паливно-мастильних матеріалів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). Там сталася пожежа.

Reuters, посилаючись на джерело ГУР пише, що за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

СБУ показала оновлений морський дрон Sea Baby 2024

Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. Як зазначили в Службі безпеки, це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

Новий Sea Baby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння.

Україна готує контрударні дії в 2024 році

Командувач Сухопутний військ Олександр Павлюк заявив, що задача ЗСУ сьогодні це стабілізувати лінію фронту, щоб після цього перейти до контрударних дій.

Україна

Політика

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на кілька годин прибув в Україну. Він зустрівся в Одесі із президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що сьогодні в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Попередньо, росіяни атакували місто ракетою. Після чого грецькі ЗМІ написали, що Росія буцімто намагалася атакувати кортеж Зеленського. Пізніше президент України з'явився на публіці, цю інформацію він не коментував, але сказав, що в місті є загиблі та постраждалі внаслідок удару.

Гарантії безпеки

Україна та Греція розпочали роботу над угодою про гарантії безпеки. Як заявляв президент Зеленський, в угоді мають зафіксувати досягнутий рівень співпраці на цей рік та на наступні.

Пожежа в Києві на Осокорках

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження щодо пожежі на Осокорках за ч. 2 ст. 252 ККУ - умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, раніше КМВА повідомила, що на Осокорках вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Кордон

Польські фермери продовжують блокаду на кордоні. Йдеться про шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та Краківець. В черзі на в'їзд в Україну перебувають понад 2300 вантажівок.

Курс

Долар подешевшав після зростання протягом трьох днів поспіль. Офіційний курс на 7 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2664 грн за 1 долар (-0,1279 грн).

Погода

Погоду в Україні завтра, 7 березня, визначатиме антициклон Jasper, що означає переважно суху погоду в більшості областей. Температура повітря буде досить низькою.

Світ

США

Чинний президент США Джо Байден й екс-президент Дональд Трамп перемагають майже у всіх штатах у "супервівторок", коли в 15 штатах і одній території США відбулися первинні партійні вибори, під час яких визначається, хто з кандидатів буде номінований у президенти від Демократичної й Республіканської партій на виборах, які відбудуться в листопаді цього року.

Про те, що таке "супервівторок" під час виборів у США і його важливість - РБК-Україна написало в матеріалі.

Швеція

Найближчими днями Швеція офіційно стане членом НАТО. Очікується, що 11 березня, прапор цієї країни буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Це означатиме початок процесу набуття членства.

Британія

Велика Британія готова надати Україні всі заморожені російські активи на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити українській стороні репарації після закінчення війни. З такою ініціативою виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, передає The Guardian.

Болгарія

Болгарія почала транспортування 100 бронетранспортерів, які раніше уряд країни пообіцяв передати Україні. БТРи будуть перевозитися партіями по шість одиниць.

Польща

У Варшаві аграрії проводять масштабну акцію протесту. Вони зібралися перед офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Між учасниками та поліцією вже зафіксували сутички, мітингувальники кидали в правоохоронців бруківку та палаючі фаєри.

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