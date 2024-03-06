Павлюк: найближчим часом фронт стабілізується, Україна планує контрударні дії
Ситуація на фронті залишається тяжкою, але контрольованою. Україна планує провести цього року контрударні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.
За словами Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.
"Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - розповів Павлюк.
За словами командувача Сухопутних військ, наразі залишилось кілька гарячих напрямків:
- напрямок Авдіївки;
- напрямок Часового Яру;
- напрямок Терни в сторону Лимана.
На вищезгаданих напрямках щодня точаться тяжкі бої, але наші воїни впевнено тримаються завдаючи ворогу величезних втрат.
"Я думаю, що ми найближчим часом стабілізуємо ситуацію і зробимо все, щоб війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу", - додав Павлюк.
Ситуація на фронті
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 5 березня, на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. Ворог тим часом тисне на двох напрямках у Донецькій області.
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни стримують штурми російських загарбників у районі Роботиного, на Авдіївському напрямку та в районі Новомихайлівки, а також на лівому березі Херсонської області.
Як відзначав секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, ситуація на фронті наразі є тяжкою, але все розвивається в стрімкій динаміці. Водночас Україна знайде відповіді на виклики, які виникають зі "снарядним голодом", поповненням резервів й іншим.
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