Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Россия атаковала Одессу во время визита в город президента Владимира Зеленского, в Курской области горел горно-обогатительный комбинат, а Джо Байден и Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий во время "супервторника".

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

ГУР уточнило количество потерь после уничтожения корабля "Сергей Котов"

По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести. При этом еще семь моряков, предварительно, погибли.

Атака на ГОК в Курской области

В Курской области РФ под атаку дронов попал состав горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК). Там произошел пожар.

Reuters, ссылаясь на источник ГУР, пишет, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

СБУ показала обновленный морской дрон Sea Baby 2024

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. Как отметили в Службе безопасности, это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.

Новый Sea Baby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение.

Украина готовит контрударные действия в 2024 году

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что задача ВСУ сегодня это стабилизировать линию фронта, чтобы после этого перейти к контрударным действиям.

Украина

Политика

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на несколько часов прибыл в Украину. Он встретился в Одессе с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что сегодня в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Предварительно россияне атаковали город ракетой. После чего греческие СМИ написали, что Россия якобы пыталась атаковать кортеж Зеленского. Позже президент Украины появился на публике, эту информацию он не комментировал, но сказал, что в городе есть погибшие и пострадавшие в результате удара.

Гарантии безопасности

Украина и Греция приступили к работе над соглашением о гарантиях безопасности. Как заявлял президент Зеленский, в соглашении должны зафиксировать достигнутый уровень сотрудничества на этот год и на следующие.

Пожар в Киеве на Осокорках

Полиция Киева открыла уголовное производство по пожару на Осокорках по ч. 2 ст. 252 УК - умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.

Напомним, ранее КГВА сообщила, что на Осокорках выгорело около трех гектаров территории, в том числе часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

Граница

Польские фермеры продолжают блокаду на границе. Речь идет о шести направлениях: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". В очереди на въезд в Украину находятся более 2300 грузовиков.

Курс

Доллар подешевел после роста в течение трех дней подряд. Официальный курс на 7 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,2664 грн за 1 доллар (-0,1279 грн).

Погода

В Украине завтра, 7 марта, будет определять антициклон Jasper, что означает преимущественно сухую погоду в большинстве областей. Температура воздуха будет достаточно низкой.

Мир

США

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп побеждают почти во всех штатах в "супервторник", когда в 15 штатах и одной территории США состоялись первичные партийные выборы, в ходе которых определяется, кто из кандидатов будет номинирован в президенты от Демократической и Республиканской партий на выборах, которые состоятся в ноябре этого года.

О том, что такое "супервторник" во время выборов в США и его важности - РБК-Украина написало в материале.

Швеция

В ближайшие дни Швеция официально станет членом НАТО. Ожидается, что 11 марта флаг этой страны будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Это будет означать начало процесса обретения членства.

Великобритания

Великобритания готова предоставить Украине все замороженные российские активы на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить украинской стороне репарации по окончанию войны. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает The Guardian.

Болгария

Болгария начала транспортировку 100 бронетранспортеров, которые ранее правительство страны пообещало передать Украине. БТРы будут перевозиться партиями по шесть единиц.

Польша

В Варшаве аграрии проводят масштабную акцию протеста перед офисом премьер-министра Дональда Туска. Между участниками и полицией уже зафиксировали стычки, митингующие бросали в правоохранителей брусчатку и горящие файеры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.



