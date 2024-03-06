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Прем'єр Греції приїхав до Одеси для зустрічі із Зеленським, - ЗМІ

Середа 06 березня 2024 12:04
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Прем'єр Греції приїхав до Одеси для зустрічі із Зеленським, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на кілька годин прибув в Україну. У нього запланована зустріч в Одесі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsit.

За повідомленням ЗМІ, наразі інформація не підтверджена урядом. Пізніше прем'єр-міністр Греції вирушить до Бухареста на конференцію ЄНП.

Візит грецького прем'єр-міністра в Україну відбувається в той час, коли Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство не полишати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Володимир Зеленський відвідав Афіни в серпні минулого року, і за ці два роки війни Греція жодного разу не припинила виступати проти російського вторгнення в Україну.

Допомога Греції Україні

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

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