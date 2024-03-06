Швеція найближчими днями офіційно стане членом НАТО. В ЗМІ назвали дату

В понеділок, 11 березня, прапор Швеції буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Це означатиме початок процесу набуття членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання TV4 Nyheterna .

Згідно з даними видання, до столиці Бельгії, Брюсселю, прибудуть:

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаел Бюден;

інші високопоставлені політики країни.

"Будуть запрошені посли країн-членів НАТО і заплановані урочисті церемонії. Також відбудуться пресконференції у зв'язку з підняттям шведського прапора", - додає видання.

Вступ Швеції до НАТО

2022 року, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення виступили Туреччина й Угорщина. Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду.

Тривалий час Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку, що було останньою перешкодою для Стокгольму.

26 лютого парламент Угорщини все ж ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу, а вже 5 березня новообраний президент Тамаш Шуйок підписав документ.