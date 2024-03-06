ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В чергах більше 2,3 тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Середа 06 березня 2024 14:19
UA EN RU
В чергах більше 2,3 тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook-сторінка Андрія Демченка)
Автор: Сергій Пишкін

Як й раніше, польські протестувальники продовжують блокувати шість напрямків. В черзі, на в'їзд в Україну, перебувають більше 2,3 тисячі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка під час брифінгу.

За словами Демченка, як й раніше, протестувальники блокують шість напрямків:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринів";
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині;
  • "Краківець".

Станом на сьогоднішній ранок на всіх шести напрямках в чергах на території Польщі перебуває десь більше 2 300 вантажівок, які очікують на проїзд в бік України.

Найбільші черги фіксуються на КПП "Краківець" та "Ягодин". Водночас на кожному напрямку протестувальники діють по-різному.

Інші категорії транспорту, а саме легковики й автобуси - вільно рухаються в обох напрямках.

"Ягодин"

За останній час фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу. Показники перетину наразі нульові.

"Натомість вони незначну кількість вантажівок пропускають, які слідують в бік України на цьому напрямку. За минулу добу таких було близько 70. Днем раніше це було десь на рівні 50", - додав Демченко.

Показники є край низькими для цього напрямку, оскільки він здатний за добу пропускати від 1200 до 1400 вантажівок в обох напрямках.

"Шегині"

З п'ятниці і по понеділок фермери не пропускали вантажівки в обидва боки. Вже з понеділка протестувальники прийняли для себе рішення про те, щоб пропускати раз на 12 годин партію з 10-12 машин. Також від вчора пропускали незначну кількість вантажівок які слідують з України в Польщу.

"Але це на динаміку перетину кордону звісно впливає ну край негативно. Бо якщо брати безпосередньо минулу добу, то кількість перетинів була на рівні десь 60 вантажівок в обох напрямках і це значно нижче від пропускної спроможності цього пункту пропуску", - пояснив спікер.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Раніше уряд Польщі вирішив внести прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це, як зазначалося, дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Також як розповідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наразі нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні це заперечують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію