Польські протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами
Польські фермери під час протестів почали кидати в правоохоронців бруківку та палаючі фаєри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За даними правоохоронців, фаєри та петарди були запалені фермерами перед офісом прем'єр-міністра Дональда Туска під час масштабної акції протесту, що триває в столиці Польща з самого ранку.
Деякі фаєри, за даними правоохоронців, були кинуті в бік поліції та офісної будівлі прем'єр-міністра. Натовп скандував, щоб до них вийшов прем'єр-міністр Дональд Туск.
Крім того, варшавська поліція повідомляє, що протестуючі фермери закидали правоохоронців бруківкою.
"У зв'язку з фізичною агресією деяких протестувальників на вулиці Вейській - по відношенню до співробітників поліції - довелося застосувати заходи прямого примусу" - повідомляє столична поліція.
Наразі відомо, що страйки проходять не лише у Варшаві, але й в інших частинах Польщі.
Протести фермерів по всій Європі
Нагадаємо, у декількох країнах ЄС фермери та аграрії влаштували протести. Вони незадоволені зеленим курсом Європейської комісії та вимагають поступок як від ЄС, так і від своїх урядів.
У Франції та Польщі протести досягли найбільших масштабів. Польські протестувальники також вимагають обмежити імпорт продукції з України. У середу, 6 березня, вони влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави.
Крім того, польські фермери блокують кордон з Україною як виїзд, так і в'їзд вантажівок.
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