Польські протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами

Польські фермери під час протестів почали кидати в правоохоронців бруківку та палаючі фаєри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За даними правоохоронців, фаєри та петарди були запалені фермерами перед офісом прем'єр-міністра Дональда Туска під час масштабної акції протесту, що триває в столиці Польща з самого ранку.

Деякі фаєри, за даними правоохоронців, були кинуті в бік поліції та офісної будівлі прем'єр-міністра. Натовп скандував, щоб до них вийшов прем'єр-міністр Дональд Туск.

Крім того, варшавська поліція повідомляє, що протестуючі фермери закидали правоохоронців бруківкою.

"У зв'язку з фізичною агресією деяких протестувальників на вулиці Вейській - по відношенню до співробітників поліції - довелося застосувати заходи прямого примусу" - повідомляє столична поліція.

Наразі відомо, що страйки проходять не лише у Варшаві, але й в інших частинах Польщі.

Протести фермерів по всій Європі

Нагадаємо, у декількох країнах ЄС фермери та аграрії влаштували протести. Вони незадоволені зеленим курсом Європейської комісії та вимагають поступок як від ЄС, так і від своїх урядів.

У Франції та Польщі протести досягли найбільших масштабів. Польські протестувальники також вимагають обмежити імпорт продукції з України. У середу, 6 березня, вони влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави.

Крім того, польські фермери блокують кордон з Україною як виїзд, так і в'їзд вантажівок.

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