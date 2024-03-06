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Україна та Греція розпочали підготовку угоди щодо гарантій безпеки

Середа 06 березня 2024 17:41
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Україна та Греція розпочали підготовку угоди щодо гарантій безпеки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Я радий сказати, що ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці. Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці на цей рік та на наступні", - заявив президент.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

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