Партія нового зразка за донати українців: СБУ показала випробування дрону SeaBaby (фото, відео)

СБУ показала тестування першого дрону Sea Baby із тих, на які донатили українці. Загалом зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 одиниць даного зразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

"В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ Sea Baby", - йдеться в повідомленні.

Перший зразок із символічною назвою

Перший зразок у цій партії, який СБУ показала під час тестувань, отримав назву "Авдіївка". Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом.

В СБУ зауважують, що Sea baby 2024 року випуску - це "дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога".

"Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу", - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Фото: перший морський дрон SeaBaby 2024 "Авдіївка" (t.me/SBUkr)

Попереду повний цикл випробувань

У Службі безпеці зауважують, що як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань.

У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

"Новий SeaBaby 2024 має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", - розповів бригадний генерал СБУ "Хантер".

У СБУ принагідно нагадали, що саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.

Фото: перший морський дрон SeaBaby 2024 "Авдіївка" (t.me/SBUkr)