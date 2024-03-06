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Поліція Києва відкрила кримінальне провадження щодо пожежі пожежі на Осокорках

Київ, Середа 06 березня 2024 13:24
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Поліція Києва відкрила кримінальне провадження щодо пожежі пожежі на Осокорках Фото: поліція відкрила кримінальне провадження щодо пожежі пожежі на Осокорках (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Ярослава Борзова

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Пожежа сталася 5 березня, близько 19:00, на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле. Рішенням Київської міської ради зазначена територія оголошена ландшафтним заказником місцевого значення", - інформують правоохоронці.

Як зазначають у столичній поліції, за попередніми даними вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою. Працівники ДСНС змогли локалізувати пожежу. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

"За вказаним фактом слідчі поліції столиці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статі 252 Кримінального кодексу України - Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причини загоряння, ймовірних причетних осіб до пожежі та суму завданих збитків.

Що цьому передувало

Вчора, 5 березня, у Києві на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Як зазначали рятувальники, біля озера Тягле горить суха трава.

Пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на територію екопарку Осокорки. Представники екопарку заявляють, що причиною пожежі є підпал.

Вночі пожежа у Дарницькому районі загасили, а влада звернулася до правоохоронців для розслідування.

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