Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Угода про гарантії з Нідерландами

Україна та Нідерланди уклали угоду про гарантії безпеки. Нідерланди, зокрема, пообіцяли виділити на підтримку України цьогоріч 2 млрд євро.

Атака на "Панцир-С1"

В ГУР МО повідомили, що 29 лютого українські бійці вивели з ладу російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир С-1" у Бєлгородській області. Внаслідок атаки дрона зазнали поранень і два окупанти.

У розвідці додають, що вказаний комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Його вартість становить близько 15 мільйонів доларів.

Іл-76

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати тіла українських військовополонених, які нібито "загинули внаслідок збиття Іл-76".

На це відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він назвав це спекуляцією та зазначив, що Росія досі не надала списків та не допустила міжнародні організації до місця падіння літака.

Про "мирний план" РФ у 2022 році

The Wall Street Journal опублікувало деталі так званого "мирного плану" РФ, який вона висувала у 2022 році. Документ передбачав припинення бойових дій, заборону вступу України до НАТО, скорочення української армії, заборона на постачання Києву іноземних озброєнь, визнання окупації Криму та функціонування російської мови в органах влади нарівні з українською.

На цей матеріал вже відреагували на Банковій. Радник голови ОП Михайло Подоляк, який зокрема брав участь у переговорному процесі у 2022 році, зазначив, що жодних реальних можливостей домовитися з Москвою не було, оскільки її пропозиції фактично означали капітуляцію України.

F-16

Українські пілоти під час навчань на F-16 вже відпрацьовують завдання ударів по цілях, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він додав, що авіаційні інженери також продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю.

Крім того, Україна та Нідерланди працюють над прискоренням постачання винищувачів F-16 до ЗСУ. За допомогою можуть звернутися до Норвегії та Бельгії, розповів нідерландський прем'єр Марк Рютте.

Вибухи в Криму

У Криму лунали вибухи, а окупанти скаржились на ракетну атаку. Повідомлялося про можливі прильоти в Гвардійському, Севастополі та Сакському районі.

Захист Харкова від ракет

Президент Володимир Зеленський заявив, що захист Харкова й загалом регіону потребує комплексного підходу, у тому числі й відтискання росіян на більшу відстань від українського міста.

Україна

Політика

Президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не приїде ні до Вірменії, ні до Азербайджану, передає видання Radar Armenia.

За інформацією ЗМІ, візит українського лідера не відбудеться через його скасування у Баку. Що стало причиною скасування, не уточнюється.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада може прийняти новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні до кінця березня, повідомив в інтерв'ю РБК-Україна член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

За його словами, до проєкту внесли понад 4 тисячі поправок.

Тарифи

У Міністерстві енергетики повідомили, що сьогодні низка інформаційних ресурсів поширила інформацію про нібито підготовку відомства до підвищення тарифу на електроенергію. В Міненерго це офіційно спростували. Там підкреслили - наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється.

Zara повернеться в Україну

Zara готується знов відкрити магазини в Україні, які вона закрила після початку повномасштабної війни два роки тому. Іспанський власник бренду Inditex повідомив місцевим орендодавцям, що це станеться на початку квітня, передає Financial Times.

Кордон

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, а саме: Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". Сукупно в чергах перебувають 2350 вантажних транспортних засобів. При цьому на останньому КПП з 13:00 протестувальники взагалі перестали пропускати вантажівки на в'їзд та на виїзд з України.

Погода

Завтра, 2 березня, по усій території України очікується мінлива хмарність, але без опадів. Місцями температура повітря підвищиться до +15 +17 градусів.

Курс

Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль. Офіційний курс на 2 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1575 грн за 1 долар (-0,1083 грн).

Світ

США

Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасовий бюджет, що дозволить уникнути шатдауну. Документ передбачає продовження фінансування певних урядових відомств до 8 березня, ще частини - до 22 березня. Далі - підпис за президентом США Джо Байденом.

Канада

Канада заявила, що готова відправити військових в Україну. Але, як заявив глава Міноборони країни Білл Блер, лише для навчання українських захисників на території України за умови, що така операція буде проводитися далеко від лінії фронту.

Крім того, Канада оголосила про додаткові санкції стосовно російських алмазів.

Китай

Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін відреагувала на вчорашні погрози російського диктатора Володимира Путіна ядерною зброєю в бік Заходу. Вона нагадала, що "в ядерній війні переможців не буде".

Фінляндія

У Фінляндії новий президент. Сьогодні 55-річний Александр Стубб, колишній прем'єр-міністр країни, склав присягу на посту президента. Він став 13 очільником нордичної держави.

Болгарія

У Болгарії відсьогодні набуває чинності повна заборона на ввезення російської нафти. Причиною заборони стала війна Росії проти України.

Нідерланди

Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли військові катери, а також фінансування закупівлі боєприпасів.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон хоче обговорити війну в Україні з усіма французькими політичними силами парламенту. Для цього він запросив лідерів парламентських партій в Єлисейський палац наступного тижня.

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