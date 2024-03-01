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ГУР атакувало російський ЗРГК "Панцир-С1" у Бєлгородській області

П'ятниця 01 березня 2024 13:06
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ГУР атакувало російський ЗРГК "Панцир-С1" у Бєлгородській області Фото: ГУР атакувало російський ЗРПК "Панцир-С1" у Бєлгородській області (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

Українські розвідники успішно атакували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир С-1" у Бєлгородській області. Також внаслідок удару поранення отримали двоє окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як пише розвідка, вогневе ураження відбулось 29 лютого поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області.

"Після влучання "Панцир С-1" виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати - поранення зазнали двоє російських окупантів", - додає розвідка.

Вартість комплексу становить близько 15 млн доларів.

"Панцир-С1"

Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, який призначений для ближнього прикриття військових об’єктів від засобів повітряного нападу.

Основним озброєнням ЗРГК є:

  • дві спарені 30-мм гармати 2А38М;
  • 12 зенітних двоступеневих твердопаливних ракет 57Е6-Е.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 29 лютого, українські воїни ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 414 680 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати ворога склали 319 осіб. Також наші воїни знищили 36 одиниць техніки росіян, зокрема:

  • 5 танків;
  • 13 ББМ;
  • 2 артсистеми;
  • 11 автомобілів й не тільки.

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