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Канада заявила, що готова відправити військових в Україну, але є важлива умова

Оттава, П'ятниця 01 березня 2024 11:47
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Канада заявила, що готова відправити військових в Україну, але є важлива умова Фото: Канада готова відправити військових в Україну для навчання ЗСУ (flickr com cfcombatcamera)
Автор: Наталія Юрченко

Канада відкрита для відправки обмеженої кількості військовослужбовців в Україну. Канадські війська не братимуть участь у бойових діях, але готові навчати українських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Канади Білла Блера в інтерв'ю Toronto Star.

Він зазначив, що ідея відправки військових обговорювалася на початку цього тижня в Парижі, де він був присутній. Хоча Канада, як і багато інших країн НАТО, виступили проти ідеї президента Франції Еммануеля Макрона.

Блер заявив про можливу небойову місію канадських військових. Йдеться про відправку обмеженої кількості військовослужбовців для навчання українських захисників на території Україна за умови, що така операція буде проводитися далеко від лінії фронту.

Як зазначається, безпекова угода між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може проводити навчальну діяльність в Україні, "коли дозволять умови".

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у нашому матеріалі.

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