Омбудсмен: буде комунікація з РФ щодо передачі тіл нібито загиблих під час падіння Іл-76

Україна проведе комунікації з російської стороною щодо повернення тіл українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини омбудсмена Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

"Я не отримав жодної офіційної відповіді того, що відбулось. Мені не дали офіційно жодних списків. За твердженням російської сторони там нібито загинули українські військовополонені, але підтвердити чи спростувати цю інформацію я не можу", - сказав він.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова до репатріації тіл воїнів, які загинули під час виконання своїх обов'язків і під час протидії збройної агресії Російської Федерації. На думку омбудсмена, РФ вкотре намагається спекулювати на темі загибелі полонених.

"Я кажу про те, що станом на зараз у мене як в уповноваженого Верховної ради України немає офіційної інформації що там відбулось. Немає офіційних списків, мені їх ніхто не передавав. Чи звертався я по цьому питанню до Москалькової? Так, звертався. Не можу сказати яким чином, але можу сказати що в той день, коли я відправив офіційне своє звернення, яке в першу чергу було направлено до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також ООН, Москалькова таке звернення отримала", - заявив омбудсмен.

Він додав, що пройшло немало часу після авіакатастрофи з Іл-76, тому РФ мала можливість надати всю інформацію Україні, а також передати списки полонених або спростувати інформацію, що на борту були українські військовополонені. Проте замість цього Москва, як сказав омбудсмен, займається інформаційною компанією проти нашої держави.

"Що власне заважало передати раніше і списки, і рештки? Якщо знову ж таки вони загинули на цьому літаку. Скажу так. Я ознайомився вранці з цією інформацією. Сьогодні буде відповідне спілкування. Знову ж таки я не скажу, що це буде спілкування напряму. Я скажу, що спілкування через відповідні канали комунікації сьогодні відбудеться", - сказав Лубінець.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російський літак Іл-76 впав у Бєлгородській області РФ. Росія стверджує, що нібито Україна збила літак. При цьому Москва запевняє, що на літаку були 65 полонених українських військових, їх нібито повинні були відправити на обмін.

В ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76.