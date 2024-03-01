Александр Стубб вступив на посаду президента Фінляндії

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб склав присягу на посаді президента країни. Він став 13 главою держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

У своїй промові в парламенті Стубб заявив, що, хоча наразі світ відчуває хаос, не варто впадати у відчай.

На його думку, страх - це найгірший із можливих орієнтирів зовнішньої політики.

Стубб зазначив, що Фінляндії доведеться зіткнутися з речами, до яких не звикли, і з невизначеністю, що лякає. Водночас він зазначив, що не треба на все гостро реагувати.

Зі свого боку, колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо наголосив на важливості співпраці.

"Усе змінилося - нічого не змінилося", - заявив він.

Як виклики експрезидент перерахував війну, зміну клімату і проблеми безпеки.

За словами Нііністьо, Фінляндія завжди була командним гравцем, наголосивши, наприклад, на важливості ООН і ЄС. З цим також пов'язаний нещодавній вступ Фінляндії до НАТО, зазначив він.

Сьогодні ввечері Стубб дасть першу пресконференцію на посаді глави держави.

Фото: колишній президент Фінляндії Саулі Ніїністе та новий глава держави Олександр Стубб під час інавгурації (Getty Images)

Вибори у Фінляндії

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії, консерватор Александр Стубб, переміг на президентських виборах. За результатом підрахунку голосів Стубб отримав підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонента підтримали 48,4%. Це перші вибори відтоді, як Фінляндія приєдналася до військового альянсу НАТО.

Зазначимо, глава фінської держави несе пряму відповідальність за зовнішню політику і політику безпеки країни, будучи Головнокомандувачем збройних сил.

Щодо питання України, Стубб заявляв, що не згоден з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України до ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

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