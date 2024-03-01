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Макрон збирає лідерів усіх партій парламенту Франції для обговорення війни в Україні

Франція, П'ятниця 01 березня 2024 18:40
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Макрон збирає лідерів усіх партій парламенту Франції для обговорення війни в Україні Архівне фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон хоче обговорити війну в Україні з усіма французькими політичними силами парламенту.

Про це заявив Єлисейський палац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Президент прийме в четвер 7 березня о 10:30 усіх партійних лідерів із групою в парламенті у форматі "зустрічей Сен-Дені", присвячених ситуації в Україні", - йдеться в заяві.

Глава держави прийняв лідерів партії в такому ж форматі в жовтні минулого року, через кілька днів після атак ХАМАС на мирне населення в Ізраїлі. У зустрічі також візьме участь прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Війна в Україні та вибори до Європарламенту

Наступного дня після заяв Еммануеля Макрона, який не відкинув можливості введення військ в Україну, у понеділок, викликавши критику з боку всіх представників опозиції, Єлисейський палац оголосив про дебати і голосування в парламенті щодо двосторонньої угоди про безпеку, укладеної з Україною в лютому. Дату ще не призначено.

Президентський табір має намір зробити війну в Україні та ставлення до Росії темою передвиборчої кампанії на прийдешніх виборах до Європейського парламенту.

У четвер глава списку, обраного Еммануелем Макроном, Валері Айєр захищала позицію глави держави.

"Безпека українців - наша. Тому жоден варіант не повинен бути виключений. Ми не збираємося говорити Володимиру Путіну, що збираємося в принципі виключати можливість самозахисту", - сказав Айєр.

Критика представників опозиції

У вівторок у Національній асамблеї Габріель Атталь люто розкритикував Марін Ле Пен з цього приводу.

"Є привід замислитися над питанням, чи не перебувають уже війська Володимира Путіна в нашій країні", - заявив прем'єр-міністр, вказуючи на групу "Національне об'єднання".

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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